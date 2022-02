A Rússia não pode ignorar a livre interpretação dos EUA sobre o princípio de segurança indivisível, diz Putin

Declarações do presidente russo, Vladimir Putin, foram feitas nesta terça-feira (15) após conversas com o chanceler alemão, Olaf Scholz edit

MOSCOU, TASS - A Rússia não pode fechar os olhos ao fato de que os Estados Unidos e a Otan estão interpretando o princípio da segurança indivisível "de forma bastante livre e para seu próprio benefício", disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta terça-feira, após conversas com o chanceler alemão Olaf Scholz.

"A Rússia não pode fechar os olhos à forma como os Estados Unidos e a Aliança do Atlântico Norte estão interpretando, de forma bastante livre e para seu próprio benefício, os princípios-chave de segurança igual e indivisível, que estão comprometidos no papel em muitos documentos europeus", disse.

Ele lembrou que este princípio inclui não apenas o direito de escolher formas de garantir a própria segurança e aderir a quaisquer uniões ou alianças militares, mas também a responsabilidade de não fortalecer a própria segurança em detrimento da segurança de outros países. Ele observou que, embora de acordo com o artigo 10 do Tratado do Atlântico Norte de 1949, a aliança seja livre para convidar outros países, não é obrigada a fazê-lo.

Putin disse que "trocou opiniões francamente" com Scholz sobre a situação em torno das propostas da Rússia sobre garantias de segurança. "Também falamos sobre as demandas básicas [de Moscou], as mais essenciais das quais são parar a expansão da Otan para o leste, não implantar armas ofensivas perto das fronteiras russas e devolver o potencial militar e a infraestrutura do bloco na Europa ao estado de 1997, quando o Ato de fundação Rússia-OTAN foi assinado", disse Putin.

