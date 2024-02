A Rússia não tem reivindicações territoriais sobre a Polônia, Letónia ou outros países, diz Putin

Apoie o 247

TASS - A Rússia não tem reivindicações territoriais sobre a Polônia, a Letônia ou outros países do continente, disse o presidente russo, Vladimir Putin, numa entrevista a Tucker Carlson publicada no site do jornalista norte-americano.

Respondendo à questão de saber se Moscou tinha alguma reivindicação territorial no continente europeu, o líder russo respondeu: “Está absolutamente fora de questão”.

Ele também garantiu que a Rússia pode usar a força militar contra a Polónia “apenas num caso, se a Polônia atacar a Rússia”.

"Por quê? Porque não temos interesse na Polônia, na Letônia ou em qualquer outro lugar", disse Putin.

