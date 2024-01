A Rússia tem todo o direito de manter diálogo com a Coreia do Norte, diz chancelaria

A porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova defende as relações com a oreia do Norte e o respeito ao direito internacional edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - A Rússia está prevenida contra todo tipo de especulação em torno da visita a Moscou da ministra das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Choe Son-hui, entre 15 e 17 de janeiro, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova.

"Primeiro, haverá conversações. Em segundo lugar, naturalmente, haverá muita especulação. O Ocidente continua a divulgar a narrativa de que a Rússia está a comportar-se de forma errada e não tem o direito de se comunicar com a Coreia do Norte", disse ela num comunicado.

continua após o anúncio

“Temos o direito de fazer o que acharmos apropriado, tendo em conta que sempre declaramos respeito ao direito internacional”, sublinhou Zakharova em entrevista. "Não estamos violando nada. Estamos desenvolvendo relações com nossos parceiros em diversas esferas."

Choe Son-hui visita oficialmente a Rússia a partir desta segunda-feira (15) e permanecerá no país até a quarta-feira. Estão planejadas conversações com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

continua após o anúncio

Lavrov visitou Pyongyang em outubro de 2023. A visita foi programada para coincidir com o 75º aniversário das relações diplomáticas entre a Rússia e a Coreia do Norte. O ministro russo foi recebido pelo líder norte-coreano Kim Jong-un.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: