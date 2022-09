'A segurança energética da Europa sem a Rússia é impossível', diz presidente da Câmara russa

Vyacheslav Volodin enfatizou que as sanções contra a Rússia levaram a uma crise energética nos países europeus edit

Apoie o 247

ICL

TASS - A segurança energética da Europa sem a Rússia é impossível, os chefes de Estado europeus precisam suspender as sanções e lançar o Nord Stream 2, caso contrário, complicarão ainda mais a vida de seus cidadãos, disse o presidente da Duma (Câmara dos Deputados) russa, Vyacheslav Volodin, em seu canal Telegram nesta sexta-feira (2).

"A segurança energética da Europa sem a Rússia é impossível (...) Chegou a hora da verdade para os líderes dos países europeus", disse Volodin. Segundo ele, esses governantes têm duas saídas para a situação "que eles mesmos criaram". "Primeiro, removam as sanções ilegítimas contra nosso país e lancem o Nord Stream 2, ou segundo, deixem tudo como está, o que levará a problemas econômicos e complicará ainda mais a vida dos cidadãos", disse o presidente da Duma.

Ele acrescentou que no ano passado os países europeus compraram 341 bilhões de metros cúbicos de gás, "dos quais quase 50% é gás de gasoduto russo". "As sanções contra nosso país levaram a uma crise energética nos países europeus que as iniciaram", enfatizou Volodin. Como resultado, observou ele, o presidente francês Emmanuel Macron tentou resolver o dilema da escassez de gás durante uma viagem à Argélia, mas não conseguiu.

"Mesmo que todas as exportações de gás da África, Oriente Médio e países da CEI sejam redirecionadas, a Europa não conseguirá compensar os 62,8% do volume anteriormente fornecido pela Rússia", destacou Volodin.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.