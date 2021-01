A sequência de derrotas de Trump ao longo de quatro anos

Dois impeachment, duas derrotas no voto popular, perda da maioria no Congresso e bloqueio nas grandes redes sociais marcaram o mandato de Donald Trump edit

247 - Desde 2016, há quatro anos, quando o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), sofreu uma série de derrotas institucionais. Com a aprovação de seu impeachment na Câmara dos EUA, nesta quarta-feira, 13, ele se tornou o único presidente da história do país a sofrer dois impeachment durante mandato.

Além disso, nas duas eleições em que participou como candidato presidencial, 2016 e 2020, perdeu duas vezes no voto popular. Em 2016, ganhou de Hillary Clinton no Colégio Eleitoral, mas teve quase três milhões de votos a menos. Já em 2020, perdeu para Joe Biden tanto na votação popular, quanto no Colégio Eleitoral.

Também nas últimas eleições, Trump fez com que os republicanos perdessem a maioria na Câmara e no Senado.

Recentemente, após o incentivo às mobilizações que invadiram o Capitólio - sede do Congresso norte-americano -, Trump também foi banido de todas as grandes redes sociais (de forma permanente no Twitter).

O conhecimento liberta. Saiba mais