"A surreal nova vida de Bolsonaro na Flórida", segundo a revista Time

A revista estadunidense Time, considerada uma das maiores do mundo, publicou uma extensa reportagem classificando o cotidiano de Bolsonaro nos EUA como "surreal" edit

Apoie o 247

ICL

247 - A revista estadunidense Time, considerada uma das maiores do mundo, publicou uma extensa reportagem em que relata a estadia de Jair Bolsonaro (PL) nos Estados Unidos, classificando a presença do extremista no país como “um espetáculo bizarro”.

Bolsonaro está hospedado na Flórida, na casa do ex-lutador de MMA José Aldo e não tem previsão de voltar para o Brasil. A região é a mesma em que mora o ex-presidente americano Donald Trump e acumula apoiadores. Para a revista, o ex-presidente brasileiro agora é apelidado de “Trump dos Trópicos”.

>>>> Bolsonaro pede visto de turista de seis meses nos Estados Unidos para prolongar a "fuga"

“Especialistas dizem que esta não é a única razão pela qual Bolsonaro pode ter buscado refúgio na Flórida. Muitos ativistas de direita americanos há muito tempo apoiam abertamente Bolsonaro”, aponta a reportagem.

O texto ainda classifica seu novo cotidiano como "surreal". “É difícil conciliar a seriedade das ações de seus apoiadores em casa com as cenas surreais na Flórida. Em um evento organizado em sua homenagem por um grupo conservador de expatriados brasileiros na quarta-feira, Bolsonaro sentou-se sob os holofotes em um pequeno palco em um shopping center em Orlando, empoleirado em uma poltrona roxa ao lado de um pufe felpudo e uma única flor. Vídeos postados por pessoas em uma pequena multidão de fãs, em sua maioria brasileiros-americanos, que pagaram até US$ 50 para ver Bolsonaro mostrá-lo envolto na bandeira brasileira, cercado por pessoas rezando por ele e sendo tocado por músicos”.

>>> Senadores dos EUA culpam Bolsonaro por intentona golpista e pressionam por extradição

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.