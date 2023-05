A vontade política de Biden de melhorar os laços com a China permanece questionável, dizem especialistas

Apoie o 247

Global Times - O enviado dos EUA à China divulgou uma mensagem de que seu país está pronto para conversar com Pequim em uma aparente retórica branda ao rejeitar uma guerra fria entre as duas maiores economias do mundo e chamou a "dissociação" de insalubre e "não inteligente". Apesar disso, alguns observadores chineses disseram nesta quarta-feira (3), que a China não deve ser seduzida por essas "belas palavras", pois a chave para mudar a espiral descendente das relações EUA-China é se o governo dos EUA tem vontade política suficiente para melhorar os laços bilaterais e transformar suas palavras em ação.

Falando em um evento virtual realizado pelo think tank Stimson Center, com sede em Washington, na terça-feira, o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, disse que os EUA estão prontos para manter conversas de alto nível com a China e querem criar melhores canais de comunicação entre os dois países.

O relacionamento dos EUA com a China continua "complicado" e competitivo, mas Washington não busca conflito com Pequim e acredita que mais diálogo seria construtivo, disse Burns.

Os comentários de Burns são considerados comentários de "acompanhamento" feitos depois que alguns altos funcionários dos EUA elaboraram as relações EUA-China, que são vistas como as mais importantes e complexas. Depois que a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, disse em 20 de abril que os dois países "podem e precisam encontrar uma maneira de viver juntos", o conselheiro de segurança nacional dos EUA, Jake Sullivan, disse em 27 de abril no think tank americano Brookings Institution que os EUA não estão procurando para "desacoplar" sua economia da China.

"Yellen, Sullivan e Burns enfatizaram o diálogo, mas não mencionaram nada sobre corrigir os erros do governo Biden, por exemplo, sobre a guerra comercial [lançada pelos EUA] ou restrições tecnológicas [contra a China]", disse ao Global Times Lü Xiang, um pesquisador da Academia Chinesa de Ciências Sociais na quarta-feira.

Isso mostra que, por um lado, o governo dos EUA não tem nenhuma intenção explícita de desistir de seus erros, por outro lado, também tem preocupações de que a China tome contramedidas se continuar exercendo muito mais pressão sobre questões como Taiwan, Xinjiang e Mar do Sul da China disse Lü. "Os comentários de Burns servem para 'testar a água' para ver até que ponto a China acomodará suas políticas", observou ele.

As relações EUA-China tornaram-se mais intensas, especialmente depois que os EUA derrubaram um dirigível chinês para uso civil em fevereiro, o que foi descrito por diplomatas e especialistas chineses como "histérico e absurdo". Após o incidente do dirigível, a visita à China anunciada pelos EUA do secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, foi cancelada, de acordo com relatos da mídia americana, embora o lado chinês não tenha confirmado tal visita.

No início de abril, o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy, reuniu-se com a líder regional de Taiwan, Tsai Ing-wen, na Califórnia, que estava visitando os EUA sob o disfarce de "trânsito". Este incidente também gerou forte oposição do lado chinês, pois foi uma provocação séria do lado dos EUA que violou o princípio de Uma Só China.

Os EUA não podem inventar essas "palavras doces" enquanto esfaqueiam a China pelas costas, disseram alguns especialistas chineses, que acreditam que Pequim agora tem pouco interesse em se envolver com Washington, uma vez que as ações de Washington sempre foram contrárias às suas palavras. Os EUA ainda não cumpriram o compromisso assumido pelo presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma reunião com o principal líder da China à margem da cúpula dos líderes do G20 em Bali em novembro de 2022.

Burns disse no evento de terça-feira que o governo dos EUA tem sido consistente em sua abordagem em relação à ilha de Taiwan, insistindo que qualquer resolução das diferenças entre os dois lados do estreito de Taiwan deve ser pacífica.

"Cabe aos Estados Unidos ver se as relações Estados Unidos-China melhorariam no curto período de tempo. Em vez de dizer essas 'belas palavras', os Estados Unidos deveriam provar com ações concretas que 'não é o maior falador que é sempre o que menos faz'", disse ao Global Times na quarta-feira Li Haidong, professor da Universidade de Relações Exteriores da China.

Antes de Burns participar do evento online do Stimson Center, ele visitou o Centro de Estudos Americanos da Universidade Fudan em 26 de abril, onde se encontrou com estudiosos chineses, incluindo Wu Xinbo, diretor do centro. Wu disse ao Global Times na quarta-feira que enfatizou durante a reunião que "a janela de oportunidade para a melhoria das relações China-EUA este ano está se fechando lentamente, ou seja, o tempo está se esgotando".

"Existem duas áreas principais: uma é a questão de Taiwan. Os EUA não devem dizer uma coisa e fazer outra, mas devem retornar à sua postura política de uma só China. A outra é que os EUA não devem tomar essas medidas de 'desvinculação' e impor bloqueio de tecnologia contra a China", disse Wu.

"Não está claro se Washington quer genuinamente dialogar com Pequim ou apenas pretende criar essa falsa imagem de administrar uma rivalidade estratégica com a China e colocá-la sob controle diante de seus aliados", disse Li Haidong, que acredita que qualquer mudança na retórica não vai esconder a verdadeira intenção dos EUA de "desvincular" de áreas-chave em sua política para a China, que deve criar confronto e divisão.

"Também depende de quanta vontade política o governo Biden tem para melhorar os laços bilaterais. Burns pode ter alguma declaração positiva sobre as relações EUA-China, mas essas palavras têm impacto limitado no governo Biden", disse Wu.

