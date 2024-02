Abbas pede cessar-fogo imediato e retirada total de Israel da Faixa de Gaza

Apoie o 247

247 - O presidente da Autoridade Palestina, reafirmou na quarta-feira (31) a posição política inabalável do seu governo Palestina em relação à necessidade urgente de um cessar-fogo imediato, a retirada completa das forças de ocupação israelenses de Gaza e a rápida entrega de ajuda humanitária à região sitiada, informa a agência WAFA.

Falando numa extensa reunião do movimento Fatah em Ramallah, ele enfatizou a importância de evitar o deslocamento do povo palestino de suas terras, citando o trauma histórico da Nakba de 1948 e as repercussões duradouras que se abateram sobre o povo palestino durante décadas desde então. então.

O Presidente Abbas exigiu o fim das políticas de matança, destruição e ataques ao povo palestiniano na Faixa de Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Apelou também ao fim das políticas de limpeza étnica e de apartheid perpetuadas pelas autoridades de ocupação israelitas.

O Presidente Abbas afirmou a unidade das terras palestinas em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental sob a jurisdição do Estado da Palestina. Ele afirmou que o Estado da Palestina "não abandonará [o seu] povo em Gaza. Partilharemos os meios de subsistência, os salários e os estipêndios em Gaza e na Cisjordânia. Não permitiremos que os planos da ocupação separem Gaza do resto do território palestino nem anexar qualquer parte dele."

O Presidente destacou os esforços contínuos com parceiros internacionais e aliados regionais para pôr termo à agressão israelita em curso e prestar assistência abrangente ao povo palestiniano em Gaza, incluindo permitir-lhes regressar às suas casas que foram destruídas pelas forças de ocupação israelitas.

Ele deixou claro que a retenção por parte de Israel das receitas da desminagem palestina não impediria o Estado da Palestina de cumprir as suas responsabilidades, especialmente para com o povo de Gaza.

O Presidente acrescentou: "Dissemos ao mundo que depois de travar a guerra de genocídio e de deslocação travada pelas forças de ocupação israelitas, deve haver um caminho político claro baseado nos fundamentos da legitimidade internacional, na Iniciativa de Paz Árabe e no direito internacional. Isto caminho inclui todos os territórios palestinos ocupados em Gaza, na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental."

“[Este caminho] começa com o reconhecimento do Estado da Palestina como membro de pleno direito das Nações Unidas através de uma resolução do Conselho de Segurança”, continuou ele. “Isto será seguido por uma conferência internacional de paz que ponha fim à ocupação israelense das terras do Estado da Palestina, com Jerusalém Oriental como sua capital”.

O Presidente Abbas disse que este caminho deveria "incorporar a total independência do [Estado da Palestina] em todo o seu território nacional, sob a liderança da Organização para a Libertação da Palestina, o único e legítimo representante do povo palestino".

O Presidente sublinhou a importância da unidade palestiniana sob a égide da OLP, apelando ao fim das consequências da divisão pós-2007 e ao compromisso com a OLP como representante legítimo e único do povo palestiniano - com vista a alcançar um solução política baseada na legitimidade internacional.

Além disso, o Presidente Abbas reiterou o compromisso da liderança palestina em responsabilizar as autoridades israelitas pelos seus crimes contínuos contra o povo palestiniano em fóruns e tribunais internacionais.

Reconheceu a ação movida pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça para travar a guerra genocida travada pelas autoridades israelitas. O Presidente Abbas afirmou que esta acção legal marca o início dos esforços para travar a agressão, o genocídio e a limpeza étnica israelitas, com mais iniciativas planeadas na frente jurídica internacional.

Ele também destacou encaminhamentos anteriores feitos pelo Estado da Palestina ao Tribunal Internacional de Justiça e ao Tribunal Penal Internacional a este respeito.

