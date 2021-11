Absolvição de Kyle Rittenhouse divide população nos EUA e gera protestos

Apoie o 247

Clube de Economia

Sputnik Brasil - Jovem norte-americano foi absolvido após disparar contra manifestantes e matar dois em protestos antiracistas em 2020. Conclusão do júri indignou parte dos norte-americanos, incluindo a vice-presidente, Kamala Harris.

Na sexta-feira (19), o júri de Wisconsin decidiu que Kyle Rittenhouse não é culpado de nenhuma das acusações feitas sobre ele diante da morte de dois ativistas, e ferimento de um terceiro, durante uma marcha do Black Life Matters em 25 de agosto de 2020 em Kenosha, EUA.

Rittenhouse foi julgado por homicídio e tentativa de homicídio por ter atirado em Joseph Rosenbaum, Anthony Huber e Gaige Grosskreutz, sendo que os dois primeiros morreram em decorrência dos ferimentos. Na época, o jovem tinha 17 anos e alegou ter feito os disparos em legítima defesa.

PUBLICIDADE

Rittenhouse estava armado com um fuzil AR-15, e imagens gravadas por testemunhas registraram o momento em que manifestantes tentaram desarmá-lo após ele atirar em um deles. O adolescente então fez disparos à queima-roupa contra seus perseguidores, o que resultou em duas mortes. ​

O caso dividiu severamente o público norte-americano, com um campo insistindo que Rittenhouse era culpado e precisava ser condenado, e defensores do oposto alegando que o caso era "político" e que as acusações contra o adolescente foram alimentadas por um "culto à esquerda".

A intensidade da divisão sobre a conclusão do caso chegou até a presidência da República. O presidente, Joe Biden, disse em um discurso no gramado da Casa Branca que se mantinha dentro do "que o júri concluiu" e que "o sistema funciona, temos que obedecê-lo".

PUBLICIDADE

Já a vice-presidente, Kamala Harris, afirmou em suas redes sociais que "o veredicto de hoje fala por si. Passei a maior parte da minha carreira trabalhando para tornar nosso sistema de Justiça criminal mais equitativo. É claro, ainda há muito mais trabalho a fazer".

Após a revelação do júri, a polícia relatou diversos motins e protestos, em várias cidades dos EUA, com parte da população indignada com o resultado da sentença.

Em Portland, no estado do Oregon, as manifestações foram ainda mais fortes.

PUBLICIDADE

A person using a wheelchair was knocked over during a protest that was declared a riot by authorities tonight



Portland police clashed with demonstrators who gathered downtown after the acquittal of Kyle Rittenhouse pic.twitter.com/3wLSIhoRNr — Zane Sparling (@PDXzane) November 20, 2021

Uma pessoa que usava uma cadeira de rodas foi derrubada durante um protesto que foi declarado um motim pelas autoridades esta noite. A polícia de Portland entrou em confronto com manifestantes que se reuniram no centro da cidade após a absolvição de Kyle.

Em meio aos motins, manifestantes entraram em embate com a polícia.

PUBLICIDADE

🇺🇸⚡️US Portland police imposed a "riot regime" following an escalation following the acquittal of Kyle Rittenhouse.

#USA pic.twitter.com/oKr3RM0jWh — The RAGE X (@theragex) November 20, 2021

A polícia de Portland nos Estados Unidos impôs um "regime de distúrbios" após uma escalada após a absolvição de Kyle Rittenhouse.

Prédios ficaram danificados após serem apedrejados pela revolta das pessoas com o veredicto.

Multnomah County Office building damaged after Portland protesters take to the streets downtown, many voiced frustration regarding the Kyle Rittenhouse verdict. #Portland #protest pic.twitter.com/XKiYnadhKk — Independent Media PDX (@NDpendentPDX) November 20, 2021

O prédio do Multnomah County Office foi danificado depois que os manifestantes de Portland tomaram as ruas no centro da cidade, muitos expressaram frustração em relação ao veredicto de Kyle Rittenhouse.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: