Ação das potências ocidentais na África aumentam ameaça terrorista no continente, afirma diplomata russo

TASS - Os países africanos têm o direito de escolher seus parceiros de segurança por conta própria, especialmente depois que os estados ocidentais falharam em trazer estabilidade para a região, disse o representante permanente da Rússia nas Nações Unidas, Vasily Nebenzya.

"Hoje a questão da cooperação entre a Rússia e os países africanos foi levantada novamente. Para isso, devo dizer que os africanos têm todo o direito de escolher com quem fazer parceria e em quais condições", disse ele na sessão do Conselho de Segurança da ONU na terça-feira, intitulada 'Combatendo Terrorismo e Prevenção do Extremismo Violento Conduzindo ao Terrorismo Fortalecendo a Cooperação entre as Nações Unidas e as Organizações e Mecanismos Regionais.'

"São os fracassos dos países ocidentais que obrigam os países africanos a recorrer àqueles que podem dar uma contribuição real para a luta contra o terrorismo no continente. Todos nos lembramos que, no contexto das operações ocidentais na África, supostamente destinadas a combater o terrorismo, ameaça terrorista na África Ocidental e no Sahel continuou a crescer", continuou o enviado russo.

Em suas palavras, a Rússia concorda que maior atenção deve ser dada para descobrir e erradicar as causas profundas do terrorismo.

"No entanto, neste contexto, não podemos reduzir tudo a problemas socioeconômicos e corrupção. Da mesma forma, nem sempre se trata das fontes tradicionais de radicalização", continuou Nebenzya. "O terrorismo no Sahel assumiu um caráter de avalanche após a descarada intervenção militar na Líbia por parte dos estados ocidentais que desestabilizou toda a região. Isso teve implicações até mesmo para os estados costeiros da África Ocidental."

Ele chamou a atenção para o fato de que "os contingentes estrangeiros que foram destacados para o Sahel não ajudaram a mudar isso" e, além disso, "a situação se deteriorou dramaticamente durante a presença deles".

"As tentativas de explicar tais desenvolvimentos por conflitos decorrentes de fatores religiosos, étnicos ou sociais são uma manipulação que as potências coloniais vêm usando há décadas", acrescentou o diplomata.

"Vemos tentativas de forças externas para causar brigas entre os estados africanos. Eles fingem que alguns estados são supostamente dignos de assistência no combate às ameaças de terrorismo, enquanto outros não", acrescentou Nebenzya. "Dentro desta abordagem, eles apenas ajudam a empurrar os terroristas 'para a fronteira', deixando o resto ao critério dos locais. Desta forma, os terroristas estão a ser expulsos do Mali e do Burkina Faso. Acreditamos que esta é uma táctica errónea .".

