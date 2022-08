Ações unilaterais dos EUA provocam maiores riscos nucleares, diz embaixada russa em Washington

Apoie o 247

ICL

TASS - Os Estados Unidos continuam a agir sem levar em conta a segurança e os interesses de outros países, o que leva a um aumento dos riscos nucleares, disse a embaixada russa em Washington em comunicado publicado no Telegram nesta segunda-feira (15).

"Hoje, os Estados Unidos continuam a agir sem levar em conta a segurança e os interesses de outros países, o que contribui para um aumento dos riscos nucleares", adverte a embaixada. O comunicado assinala ainda que o mundo corre o risco de uma escalada e de um confronto militar direto entre potências nucleares.

"Isso está acontecendo nas circunstâncias do curso direcionado de Washington para desmantelar o antigo sistema de controle de armas e não proliferação. A retirada unilateral dos EUA do Tratado INF e do Tratado de Céus Abertos representaram um golpe significativo para os regimes de transparência e controle de mísseis nucleares", acrescentaram os diplomatas russos. Esse tratado, adotado no período Pós-Guerra Fria, foi concebido para permitir que as duas potências e seus aliados vigiassem, mutuamente, seus espaços aéreos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A embaixada criticou "a retórica abrangente do governo [dos EUA] de que as ações da Rússia não correspondem ao status de uma potência nuclear responsável".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Nosso país cumpre fielmente suas obrigações como um Estado detentor de nucleares e faz todos os esforços para reduzir os riscos nucleares". De acordo com a embaixada russa, o país defende o princípio da inadmissibilidade de uma guerra nuclear. O Tratado START foi prorrogado por um período máximo de cinco anos e foi reiniciado o diálogo sobre estabilidade estratégica, que vinha se desenvolvendo com sucesso antes de ser 'congelado' por Washington em fevereiro deste ano, frisaram os diplomatas. Eles observaram que "com esse pano de fundo, é estranho ouvir acusações de irresponsabilidade, em particular de um país que em 1945 submeteu os cidadãos pacíficos de Hiroshima e Nagasaki a bombardeios atômicos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Sugerimos que Washington dê uma olhada mais de perto em sua própria política nuclear, em vez de fazer acusações infundadas contra os países cujas visões de mundo não coincidem com as americanas", acrescentou a missão diplomática russa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.