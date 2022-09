'Acordo de cartel': Rússia não fornecerá gás a quem introduzir teto de preço, diz ministro

A Comissão Europeia preparou sugestões de medidas de combate ao aumento dos preços da energia. Entre as sugestões, impor um teto de preço ao gás russo edit

Sputnik - Rússia não fornecerá gás natural e petróleo abaixo do preço de mercado para nenhum país, assegurou o ministro da Energia Nikolai Shulginov, rejeitando a ideia de teto de preço lançada pelos oficiais da União Europeia (UE) por ser uma tentativa de forçar um "acordo de cartel" com Moscou.

"Nós definitivamente não venderemos com prejuízo ou abaixo do preço de custo. Isso não é possível. Este é alguma espécie de acordo de cartel contra nós. Certamente não permitiremos tal atitude contra nós", disse no domingo (11) o ministro ao canal de TV russo Rossiya 1.

Shulginov acredita que o esquema deverá elevar ainda mais os preços da energia. Aparentemente a liderança da UE não percebe completamente o que está realmente fazendo, opinou o ministro.

"Eles não estão mais cientes do que estão fazendo. Apenas piorando [as coisas] para si mesmos", disse Shulginov.

Moscou tem repetidamente alertado que não fornecerá energia a preços reduzidos aos países que adotarem tal esquema. Mesmo assim, a liderança da UE continua tentando fazer avançar a ideia de teto de preço ao gás e petróleo russos.

Na semana passada, a Comissão Europeia preparou sugestões para medidas destinadas a combater o aumento dos preços da energia a serem discutidas pelos ministros da energia dos Estados-membros do bloco. As sugestões incluem a proposta de introduzir um teto de preço ao gás russo.

Mais cedo, relatos da mídia também indicaram que alguns países da UE sugeriram que um teto de preço não deveria destacar apenas a Rússia, mas ser aplicado a todos os fornecedores que vendem gás aos países do bloco.

