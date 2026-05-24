Acordo em negociação pode estabelecer trégua de 60 dias entre EUA e Irã

247 - Um projeto de memorando bilateral entre EUA e Irã pode prorrogar o cessar-fogo por 60 dias, período em que Washington e Teerã continuariam as negociações para um acordo de paz mais amplo, com retomada da navegação pelo Estreito de Ormuz e possibilidade de venda livre do petróleo iraniano.

As informações são da TASS, com base em reportagem do portal Axios, que afirmou ter tido acesso ao documento. A minuta, segundo o relato, estabelece a extensão da trégua como etapa temporária para permitir a continuidade das tratativas diplomáticas entre os dois países.

Pelo texto citado, a ampliação do cessar-fogo teria duração de 60 dias. Durante esse intervalo, as partes seguiriam em diálogo para tentar alcançar um acordo de paz completo, mantendo suspensas as hostilidades enquanto os termos de uma solução mais abrangente fossem negociados.

A proposta também prevê efeitos diretos sobre a navegação regional. De acordo com o documento mencionado pela Axios, o tráfego pelo Estreito de Ormuz seria retomado durante o período de cessar-fogo. A passagem é uma rota estratégica para o transporte marítimo e para o fluxo internacional de petróleo.

Outro ponto previsto na minuta é a possibilidade de o Irã vender seu petróleo livremente enquanto a trégua estiver em vigor. A medida aparece no documento como parte das condições associadas à manutenção do cessar-fogo e à abertura de uma nova fase de negociações.

A eventual prorrogação da trégua por 60 dias, conforme descrita na minuta, funcionaria como uma janela diplomática para que Estados Unidos e Irã avancem nas conversas sobre um acordo definitivo. O texto citado não informa detalhes adicionais sobre os termos finais de paz nem sobre eventuais mecanismos de verificação do cessar-fogo.