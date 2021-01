Acordo que bane armas nucleares entra em vigor

O Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares é um grande passo para um mundo sem armas nucleares. Agora, ele faz parte do direito internacional, em medida celebrada como um avanço histórico. No entanto, nenhum dos países que detêm armas nucleares assinaram o tratado edit

247 - O Tratado sobre a Proibição das Armas Nucleares entrou em vigor nesta sexta-feira (22), em medida celebrada pela comunidade internacional como um "passo histórico".

O tratado, aprovado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 2017, agora passa a fazer parte do direito internacional, após anos de resistência das nações detentoras de armas nucleares.

Beatrice Finh, diretora executiva da coalizão vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2017, a Campanha Internacional para Abolir Armas Nucleares, declarou que hoje é "um grande dia para o direito internacional, para as Nações Unidas e para os sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki”, conforme reportado no jornal inglês Morning Star.

No entanto, nenhum dos Estados que detêm armas nucleares assinaram o tratado, o que gera incerteza em relação ao que será feito com os arsenais atuais. Os Estados da (Organização do Tratado do Atlântico Norte) OTAN também não assinaram.

