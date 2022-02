Acordos comerciais entre Nicarágua e China avançam

Apoie o 247

247 - A Nicarágua e a China avançam nesta terça-feira (22) no estabelecimento de mecanismos de consulta política, na construção conjunta da iniciativa do Cinturão e Rota, no intercâmbio em cenários multilaterais e na ampliação do acesso aos mercados, informa a Prensa Latina.

Os entendimentos entre os dois países incluem a assinatura de um Acordo de Livre Comércio, bem como o aumento das importações e exportações, a busca de novos destinos comerciais e a atração de investidores estrangeiros para a nação centro-americana.

Segundo o ministro da Fazenda e Crédito Público, Iván Acosta, a comissão mista, formada por representantes de Manágua e Pequim, está trabalhando na implementação dos acordos já firmados e na promoção de um programa de construção de moradias com capitais do país asiático.

O ministro também fez alusão a um projeto de cooperação não reembolsável para fortalecer o setor pecuário e mencionou o interesse do executivo da Frente Sandinista de Libertação Nacional (FSLN) em promover um intercâmbio comercial mais dinâmico com o gigante econômico asiático.

