Acordos no valor de quase US$ 100 bilhões são concluídos no Fórum de São Petersburgo, diz comitê organizador

TASS - Mais de 690 acordos no valor total de mais de 5,6 trilhões de rublos (US$ 99,8 bilhões) foram concluídos no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo (SPIEF), disse o assessor do presidente russo e secretário executivo do Comitê Organizador do SPIEF, Anton Kobyakov, a repórteres no sábado.



"Até agora, 691 acordos no valor de 5,639 trilhões de rublos foram assinados. Claro, só anunciamos números que não são informações comerciais classificadas", disse ele.



Cerca de 14,000 pessoas participaram do fórum este ano, disse Kobyakov. "Cerca de 14.000 pessoas representando 130 países, incluindo a Rússia, participaram do fórum, 79 países enviaram representantes oficiais", disse ele.



O Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, organizado pela Fundação Roscongress, aconteceu de 15 a 18 de junho. O fórum deste ano é apelidado de: 'Novas oportunidades em um novo mundo'.

