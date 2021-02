Acusação do impeachment afirma que Trump pode cometer mais crimes caso não seja condenado

A acusação encerrou sua tese em defesa do impeachment do ex-presidente dos EUA, Donald Trump, afirmando que é um perigo para a democracia e pode incitar mais violência caso não seja condenado pela invasão do Capitólio edit

247 - A acusação encerrou sua tese em defesa do impeachment do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicano), no terceiro dia de julgamento no Senado, afirmando que é um perigo para a democracia e pode incitar mais violência caso não seja condenado pela invasão do Capitólio.

O argumento, segundo a Folha de S.Paulo, é que os invasores seguiram ordens diretas de Trump no ataque que deixou cinco mortos em 6 de janeiro.

"Não tenho medo que Donald Trump concorra novamente em quatro anos", disse o deputado democrata Ted Lieu, um dos nove integrantes da acusação. "Tenho medo que ele concorra de novo e perca, porque ele pode fazer isso de novo."

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.