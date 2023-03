Acusações contra Trump desestabilizarão os EUA ainda mais, diz presidente da Sérvia

Aleksandar Vucic destacou a ação criminal contra o ex-presidente dos EUA como não está contribuindo para uma situação calma na política do país edit

Sputnik

A incriminação do ex-presidente norte-americano Donald Trump (2017-2021) desestabilizará ainda mais a situação política nos EUA, advertiu na sexta-feira (31) Aleksandar Vucic, presidente da Sérvia.

"É absolutamente claro que isto levará a mais turbulência política nos Estados Unidos", disse Vucic aos jornalistas, e acrescentou que a questão é um assunto interno dos EUA.

Na quinta-feira (30) um Grande Júri da Promotoria de Manhattan, em Nova York, votou a favor de indiciar Trump por acusações relacionadas ao seu suposto papel em um pagamento em dinheiro secreto e encobrimento envolvendo uma relação com a estrela de cinema adulto Stormy Daniels durante o período que antecedeu as eleições presidenciais de 2016.

Na quinta-feira (31) a emissora norte-americana CNN, citando fontes anônimas, informou que Trump pode estar enfrentando 34 acusações ligadas à falsificação de registros comerciais, e deve comparecer no tribunal na terça-feira (4).

Trump negou todos os ataques e chamou a investigação de "caça às bruxas", incluindo no caso do suposto relacionamento romântico com Daniels.

