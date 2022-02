Adesão da Ucrânia à Otan aumenta drasticamente as ameaças à segurança russa, afirma Putin

Apoie o 247

TASS - As ameaças à segurança da Rússia aumentarão significativamente no caso da admissão da Ucrânia à Otan, disse o presidente russo, Vladimir Putin, nesta segunda-feira (21).

"Se a Rússia enfrentar uma ameaça como a admissão da Ucrânia à Aliança do Atlântico Norte, a Otan, então as ameaças ao nosso país aumentarão em muitas vezes", disse Putin, lembrando do artigo 5º do Tratado do Atlântico Norte: "do qual está claro que todos os países da aliança devem lutar ao lado de um de seus membros se um Aliado for considerado sob ataque."

Putin lembrou que a Rússia tem informações de que alguns países da Otan são contra a Ucrânia se tornar membro da aliança. No entanto, um memorando foi assinado anteriormente e abriu as portas da Otan para a Ucrânia e a Geórgia. "Não há resposta para minha pergunta: por que você fez isso? Sob pressão dos EUA - essa é a resposta", concluiu Putin.

