Apoie o 247

ICL

RT - A adesão à União Europeia não é uma prioridade para Kiev, pois o país mais preocupado com questões de segurança em meio ao conflito militar em curso com a Rússia, admitiu o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta quinta-feira.

“Acredito que a adesão da Ucrânia à UE não é a principal prioridade agora, mas acima de tudo, segurança e guerra. Mas mostra a atitude em relação [ao país] e é importante”, disse.

As declarações vêm dias depois que Kiev apresentou um pedido formal de adesão à UE. Na segunda-feira, Zelensky pediu ao bloco que aceite a Ucrânia o mais rápido possível, reforçando ainda mais a pressão pela adesão durante seu discurso no Parlamento Europeu no dia seguinte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Provem que estão conosco. Provem não vão nos deixar. Provem que são realmente europeus e então a vida vencerá a morte e a luz vencerá as trevas”, disse Zelensky aos eurodeputados, sendo aplaudido de pé.

As principais autoridades da UE, no entanto, expressaram apenas apoio reservado ao esforço de adesão de Kiev, alertando que sua potencial adesão não pode ocorrer de uma só vez e pode levar “anos” para acontecer. Não existe nenhum mecanismo acelerado para aceitar novos membros no bloco, já que os países candidatos são obrigados a atingir diversos marcos políticos e econômicos para entrar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A adesão à UE está entre os principais pontos de discussão dos políticos pró-Ocidente na Ucrânia há anos, mas pouco ou nenhum progresso real foi feito nesse caminho. Ser aceito no bloco também estava entre as peças centrais dos caóticos eventos em Maidan em 2014, que finalmente desencadearam o conflito de anos no leste do país, depois que as forças de Kiev tentaram reprimir as repúblicas rebeldes de Donetsk e Lugansk.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE