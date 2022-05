Adesão da Ucrânia à União Europeia pode demorar anos e até décadas, prevê Macron

Apoie o 247

Sputnik Brasil - O caminho até a Ucrânia entrar na União Europeia (UE) é um processo que demorará anos e possivelmente décadas, declarou na segunda-feira (9) Emmanuel Macron, presidente da França.

"Nós sabemos todos muito bem que o processo que permite a adesão [da Ucrânia] à UE durará vários anos e até, falando francamente, décadas, a não ser que reduzamos os padrões para entrar na União Europeia", disse Macron durante coletiva sobre o futuro da Europa no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, França.

Ursula von der Leyen, chefe da Comissão Europeia, entregou um questionário a Vladimir Zelensky durante uma visita a Kiev em abril para lançar as negociações de adesão à UE, salientando que o documento servia de base para as discussões nos próximos meses. Zelensky disse mais tarde que entregou o questionário com a primeira parte preenchida a Matti Maasikas, chefe da representação da UE na Ucrânia, e que a Ucrânia entregaria em breve a segunda parte com as respostas.

Antes disso, em 28 de fevereiro, Zelensky assinou o pedido de adesão da Ucrânia à UE, e no dia seguinte o Parlamento Europeu apoiou uma resolução concedendo à Ucrânia o status de país candidato. Os representantes da UE concordaram em instruir a Comissão Europeia a preparar a avaliação dos pedidos de adesão ao bloco europeu da Ucrânia, Geórgia e Moldávia.

