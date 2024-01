Advogado de Trump diz que caso de fraude é "fabricado" e juiz enfrenta ameaça de bomba

Autoridades do condado de Nassau responderam a uma ameaça de bomba na casa do juiz Arthur Engoron, que tem sido alvo frequente das críticas de Trump edit

Reuters - O advogado de Donald Trump argumentou nesta quinta-feira que um caso de fraude civil em Nova York que pode abalar o império empresarial do ex-presidente dos EUA é motivado pela política, enquanto uma ameaça contra o juiz que preside o caso levou o tribunal a reforçar a segurança no último dia do julgamento.

"Todo este caso é uma alegação fabricada para perseguir uma agenda política", argumentou o advogado Christopher Kise, enquanto Trump assistia da mesa de defesa. "Sempre foram notas das imprensa e posições, mas nenhuma prova."

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, tenta banir Trump do setor imobiliário do Estado e impor a ele cerca de 370 milhões de dólares em sanções por alegadamente ter manipulado o valor das suas propriedades para obter melhores condições de financiamento. O juiz Arthur Engoron já decidiu que Trump e a sua empresa cometeram fraude.

O New York Times informou que as autoridades do condado de Nassau responderam a uma ameaça de bomba na casa do juiz Arthur Engoron, que tem sido alvo frequente das críticas de Trump.

Um porta-voz do tribunal confirmou que Engoron havia sido ameaçado e um porta-voz do condado de Nassau confirmou que a polícia havia respondido a um incidente de segurança em uma residência às 5h30 (horário local), sem fornecer mais detalhes.

A segurança tem sido um problema durante todo o julgamento, que já dura meses. A principal funcionária de Engoron sofreu ameaças depois que Trump a criticou como sendo politicamente tendenciosa, o que levou o juiz a emitir uma ordem de silêncio impedindo-o de atacar a equipe do tribunal. Trump foi multado em 15 mil dólares por violar a ordem duas vezes.

Mais recentemente, na quarta-feira, Engoron negou a proposta de Trump de apresentar seus próprios argumentos finais depois que o ex-presidente não aceitou as regras básicas que o impediam de fazer um "discurso de campanha".

Ao chegar à corte, Trump mais uma vez criticou o julgamento como uma "caça às bruxas" e reclamou que não estava tendo permissão para apresentar seu caso.

"Eu realmente não tenho direitos", disse Trump.

Quando James, uma democrata eleita para o cargo, chegou no tribunal, algumas pessoas aplaudiram e gritaram "obrigada, James". A polícia montou guarda e controlou rigorosamente as entradas do edifício.

Trump, o principal candidato à indicação republicana para desafiar o presidente democrata Joe Biden na eleição de novembro, negou ter cometido irregularidades. Ele reclamou que o julgamento está interferindo em sua campanha, mas usou aparições ocasionais no tribunal para angariar apoio com comentários inflamados para as câmeras de jornalistas reunidos do lado de fora.

Os eleitores republicanos em Iowa e New Hampshire serão os primeiros a decidir seu candidato preferido neste mês, em disputas que são vistas como termômetros para a corrida mais ampla.

O processo é um dos muitos problemas legais que Trump enfrenta, embora nenhum tenha diminuído sua liderança sobre os rivais do partido.

Trump declarou-se inocente em quatro processos criminais, incluindo dois que o acusam de tentar ilegalmente reverter a sua derrota nas eleições de 2020 para Biden. Todos poderão ir a julgamento antes das eleições deste ano.

Engoron emitirá um veredicto em uma data posterior sem um júri. Ele considerou Trump responsável por fraude em setembro, deixando o julgamento focado principalmente em quanto dinheiro Trump deverá pagar por ganhos ilícitos.

Trump recorreu da decisão anterior de Engoron e é quase certo que recorrerá de qualquer veredicto contra ele, o que poderia atrasar o julgamento final por muitos meses a um ano ou mais.

Durante todo o julgamento, os promotores tentaram mostrar que Trump supervalorizou de forma consistente muitos dos edifícios, clubes de golfe e outros ativos que enalteceram sua reputação como magnata dos negócios antes de entrar para a política.

Trump admitiu ter fornecido avaliações incorretas de propriedades durante um depoimento desafiador e sinuoso em novembro.

Kise argumentou nesta quinta-feira que qualquer alegada manipulação era inofensiva, uma vez que os bancos e as seguradoras que trabalhavam com a Organização Trump continuavam a ter lucro. Eles estariam ansiosos para fazer negócios com Trump mesmo que seu patrimônio líquido fosse muito menor, disse Kise.

O julgamento contou com um tenso reencontro cara a cara entre Trump e seu ex-advogado Michael Cohen, que afirmou que o ex-presidente o orientou a manipular os valores dos ativos. Kise disse nesta quinta que Cohen é um "mentiroso em série".

Os filhos adultos de Trump, Donald Jr., Eric e Ivanka Trump, também depuseram, dizendo que tiveram pouco ou nenhum envolvimento na preparação dos demonstrativos financeiros de seu pai enquanto dirigiam a Organização Trump. Ao contrário de seus irmãos, Ivanka Trump não é ré.

