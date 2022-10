Aeronave russa Su-34 cai sobre prédio residencial durante voo de treinamento, deixando 4 mortos

Apoie o 247

ICL

Sputnik Brasil - O Ministério da Defesa da Rússia informou nesta segunda-feira (17) que um avião russo Su-34 caiu após atingir altitude para voo de treinamento em um prédio residencial na cidade de Yeisk, na Rússia, deixando quatro mortos e 25 feridos.

Os pilotos conseguiram se ejetar. Segundo eles, a causa do acidente foi a ignição em um dos motores durante a decolagem. No local do acidente, no pátio de um dos bairros residenciais, o combustível da aeronave pegou fogo.

"Em 17 de outubro de 2022, após decolar para realizar um voo de treinamento do aeródromo militar do Distrito Militar do Sul, uma aeronave Su-34 caiu. A aeronave caiu na cidade de Yeisk", disse o ministério em comunicado.





A área de incêndio no prédio residencial na cidade russa de Yeisk, após a queda do avião, é de 2.000 m², informa o Ministério para Situações de Emergência da Rússia. A área desde o piso térreo ao 4º andar da residência está em chamas.

Pelo menos 17 apartamentos foram danificados no acidente.

De acordo com o Ministério para Situações de Emergência, até o momento há quatro mortes confirmadas. Outras 21 pessoas estão hospitalizadas após a queda. Há ainda seis desaparecidos.

"De acordo com informações preliminares, 25 pessoas ficaram feridas, das quais quatro morreram, e estamos sem comunicação com seis pessoas", informou o órgão.

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.