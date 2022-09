Afeganistão: dois funcionários da embaixada russa morrem em atentado terrorista

A explosão ocorreu do lado de fora da embaixada russa na capital afegã, Cabul edit

RT - Dois funcionários da embaixada russa estavam entre as muitas pessoas mortas na segunda-feira em uma explosão do lado de fora da missão diplomática do país na capital afegã, Cabul, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

Um homem-bomba detonou seu colete na esquina do portão principal da embaixada russa, aparentemente visando moradores na fila para vistos, de acordo com a mídia local.

O número de mortos chegou a 25, com muitos outros feridos, segundo a Al Jazeera.

A explosão ocorreu quando um funcionário da embaixada saiu para as pessoas que esperavam na fila, disse uma fonte à agência de notícias RIA-Novosti.

A Reuters informou anteriormente que os guardas do complexo foram capazes de localizar o homem-bomba e atiraram nele.

Falando após o incidente, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, disse que a segurança foi reforçada na missão em Cabul, com forças adicionais de inteligência e contra-inteligência afegãs implantadas.

“Vamos torcer para que os organizadores e os perpetradores deste ataque terrorista enfrentem uma punição rápida e merecida”, acrescentou Lavrov.

A Rússia está entre as poucas nações que mantêm uma embaixada em Cabul desde que o Taleban chegou ao poder no Afeganistão há um ano.

Apesar de não reconhecer oficialmente o governo talibã, Moscou está conversando com o grupo sobre um acordo para fornecer gasolina e outras commodities ao país, que foi atingido por duras sanções internacionais.

