Afeganistão fecha 5 mil fábricas por bloqueio econômico dos EUA

Talibã e população denunciam o congelamento de bens do governo afegão por parte dos países imperialistas, o que gera fome e miséria no país edit

Prensa Latina ─ Funcionários da Câmara de Indústria e Minas do Afeganistão disseram hoje que a falta de dinheiro e o congelamento de ativos pelos Estados Unidos colocam suas fábricas à beira da falência.

Washington bloqueou quase US$ 10 bilhões dos fundos do Afeganistão, que também incluem US$ 2,5 bilhões de investidores e indústrias afegãs, informou a agência de notícias The Khaama Press.

O deputado Sherbaz Kaminzada disse que mais de cinco mil fábricas estão enfrentando uma escassez de matérias-primas, o que levará ao fechamento se os problemas não forem resolvidos.

Kaminzada observou que milhares de trabalhadores estão em risco de perder seus empregos, em meio à situação crítica do país.

“Iremos às Nações Unidas e também apresentaremos uma queixa no tribunal internacional”, disse ele.

As autoridades conclamaram os EUA e a comunidade internacional a liberar os bens do Afeganistão para evitar um desastre humanitário no Afeganistão, pois a mudança afeta as pessoas comuns.

Desde a ascensão do Talibã ao poder em Cabul, o país tem estado sob uma grave crise humanitária e precisa urgentemente de assistência, com mais de 24 milhões de pessoas ameaçadas pela fome.

O grupo radical islâmico fundamentalista armado conquistou a nação em meados de agosto, quando os Estados Unidos e a Organização do Tratado do Atlântico Norte retiraram suas tropas após 20 anos de ocupação e bilhões de dólares gastos em uma guerra que deixou milhares de civis mortos.