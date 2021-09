Afeganistão: Xi Jinping cobra combate ao terrorismo e defende assistência humanitária

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, participou nesta sexta-feira (17) por videoconferência de uma cúpula conjunta da Organização de Cooperação de Shanghai (OCS) e dos Estados-membros da Organização do Tratado de Segurança Coletiva (OTSC) sobre a questão do Afeganistão e apresentou três sugestões.

A primeira é promover uma transição suave da situação no Afeganistão o mais rápido possível, exortando o país a combater resolutamente as organizações terroristas em seu território; a segunda é manter contato e diálogo com o Afeganistão, interagindo com todas as partes envolvidas através de uma perspectiva racional e pragmática; e a terceira é ajudar o povo afegão a superar as dificuldades fornecendo apoio humanitário e antiepidêmico.

A China anunciou o envio mais rápido possível de um lote de suprimentos de emergência e que continuará fornecendo mais ajuda dentro de suas capacidades.

