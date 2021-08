Afegãos tiram sarro e comemoram "funeral" dos EUA e países invasores

"31 de agosto é o nosso Dia da Liberdade formal. Neste dia, as forças de ocupação americanas e as forças da OTAN fugiram do país", comemorou o oficial do Talibã Qari Saeed Khosti edit

(Reuters) - Apoiadores do Talibã desfilaram caixões com bandeiras norte-americanas e da Otan na cidade de Khost, no leste do país, nesta terça-feira, como parte das comemorações em todo o país após a retirada das últimas tropas norte-americanas.

O funeral simulado, no qual caixões cobertos com bandeiras francesa e britânica também foram carregados ao longo da rua por uma grande multidão, marcou o fim de uma guerra de 20 anos e uma saída apressada e humilhante para Washington e seus aliados da OTAN.

Parte da multidão ergueu armas, enquanto outros agitavam bandeiras do Talibã ou gravavam a procissão em telefones celulares.

"31 de agosto é o nosso Dia da Liberdade formal. Neste dia, as forças de ocupação americanas e as forças da OTAN fugiram do país", disse o oficial do Talibã Qari Saeed Khosti à estação de televisão local Zhman TV durante a cobertura do evento.

As imagens de Khost foram amplamente compartilhadas nas redes sociais na terça-feira, juntamente com outros vídeos de tiros comemorativos na capital, Cabul, e um homem pendurado em um helicóptero Black Hawk dos EUA sobrevoando a cidade de Kandahar, no Afeganistão. A Reuters não conseguiu verificar todos os vídeos.

O último soldado dos EUA embarcou no último vôo do Afeganistão um minuto antes da meia-noite de segunda-feira, encerrando uma evacuação caótica de 123.000 civis do Afeganistão.

Em uma varredura relâmpago de volta ao poder, o Talibã derrubou um governo apoiado e equipado pelos Estados Unidos e capturou armas e hardware fabricados nos EUA deixados para trás pelas forças afegãs em fuga.

Outras imagens compartilhadas online na terça-feira mostraram membros do Talibã caminhando pelo aeroporto de Cabul em uniformes fornecidos pelos EUA, alguns brandindo rifles reluzentes e outros testando óculos de visão noturna de última geração ou avaliando helicópteros americanos.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os militares dos EUA não estavam preocupados com as imagens, já que os helicópteros não podiam voar. As tropas americanas que partiam destruíram mais de 70 aeronaves e dezenas de veículos blindados. Eles também desativaram as defesas aéreas que haviam impedido uma tentativa de ataque com foguetes do Estado Islâmico na véspera de sua partida.

