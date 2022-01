Afegãos vão às ruas protestar contra congelamento de bens pelos EUA

Apoie o 247

ICL

Xinhua - Milhares de afegãos tomaram as ruas na capital nacional, Cabul, no domingo (2), para protestar contra o congelamento dos bens do país pelos Estados Unidos, pedindo a sua liberação.



A economia afegã, desde a ascensão do Talibã em agosto passado, sofreu com o congelamento de mais de 9 bilhões de dólares em ativos pertencentes ao banco central afegão pelos Estados Unidos, bem como a paralisação de fundos do Banco Mundial e do Monetário Internacional Fundo (FMI).

Os manifestantes seguravam cartazes que diziam "nosso dinheiro apreendido deve ser entregue!" e "Dê-nos o nosso dinheiro congelado!"

"A demanda especial do povo afegão e minha demanda é para descongelar nosso dinheiro, nossos direitos, eles devem ceder, caso contrário, continuaremos nossa manifestação para fazer nossa voz ser ouvida", disse um manifestante em um distrito diplomático perto da embaixada dos EUA fechou, acrescentando que os manifestantes vieram de diferentes províncias.



Os manifestantes dizem que a proibição de bens afegãos é um ato contra as leis internacionais.



Há alguns dias, um grupo de mulheres afegãs também realizou um protesto semelhante no mesmo distrito.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE