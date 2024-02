Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

TASS - O embaixador da África do Sul na Rússia, Mzuvukile Geoff Maqetuka, afirmou em entrevista à TASS que vinte e cinco países estão atualmente na lista de espera para aderir ao Brics e espera-se que sejam admitidos na cúpula que se realizará em zidos na associação na cimeira em Kazan, Rússia, este ano. "Em Kazan, nem é preciso dizer que haverá novos membros. (...) Ao todo, cerca de 25 países indicaram que estão prontos para ingressar no Brics ", disse o embaixador sul-africano.

Segundo ele, as novas adesões serão concretizadas na cúpula deste ano, na Rússia, e na seguinte, no Brasil, em 2025.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: