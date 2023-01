África do Sul diz que BRICS deve desempenhar papel proativo na reforma da segurança internacional

Apoie o 247

247 - O BRICS deve desempenhar um papel proativo na reforma da segurança internacional, declarou a ministra das Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, em reunião com seu homólogo russo, Segéi Lavrov, em Petrória.



"As circunstâncias geopolíticas e a tensão no mundo refletem claramente a necessidade de pensar na criação de mecanismos para avançar e fortalecer a confiança, a paz e a segurança globais", disse Pandor.

“Acreditamos que o grupo BRICS deve desempenhar um papel proativo nos esforços para criar esses mecanismos internacionais”.

>>> África não deve ser palco de competição entre potências, diz chanceler chinês

Pandor também defendeu os exercícios militares conjuntos planejados com a Rússia e a China, dizendo que são o "curso natural das relações".

Os exercícios começarão em 24 de fevereiro, primeiro aniversário do que a Rússia chama de "operação militar especial" na Ucrânia.

"Todos os países conduzem exercícios militares com amigos em todo o mundo. É o curso natural das relações", disse Pandor, ao lado de Lavrov, a repórteres.

Lavrov destacou que a Rússia "não quer escândalos e provocações" e que os exercícios Rússia-China-África do Sul são transparentes, pois todos os parceiros forneceram as informações necessárias.

Partidos da oposição e críticos dizem que a visita de Lavrov é insensível.

O chanceler russo deve visitar ainda Eswatini, Botswana e Angola. (Com agências).

