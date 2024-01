África do Sul insta Conselho de Segurança da ONU a aplicar decisão da CIJ contra Israel

Apoie o 247

Sputnik - A África do Sul instou o Conselho de Segurança da ONU faça cumprir a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) no caso de genocídio movido pela África do Sul contra Israel, informou a Bloomberg nesta terça-feira (30), citando o ministro da Justiça sul-africano, Ronald Lamola.

Na última sexta-feira, a CIJ ordenou que Israel adotasse medidas urgentes para prevenir atos de genocídio e garantir o fluxo de ajuda humanitária ao enclave. Ao mesmo tempo, a CIJ não ordenou um cessar-fogo imediato em Gaza. Uma fonte no Conselho de Segurança da ONU disse à Sputnik que a Argélia havia solicitado uma reunião sobre o conflito israelense-palestino, a ser realizada em 31 de janeiro.

"A decisão deve falar à consciência de outras nações e membros do Conselho de Segurança... Eles devem responder em conformidade com a ordem", afirmou Lamola, conforme citado pela Bloomberg.

Se as medidas do Conselho de Segurança da ONU forem bloqueadas pelos Estados Unidos, a África do Sul planeja recorrer à Assembleia Geral da ONU, acrescentou o ministro, segundo relatos.

