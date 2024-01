'África do Sul superou o apartheid e os palestinos também vão superar, mas é preciso um cessar-fogo', diz chanceler (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - A ministra de Relações Exteriores da África do Sul, Naledi Pandor, destacou nesta sexta-feira (26) a importância de a Corte Internacional de Justiça (CIJ) reconhecer o genocídio na Faixa de Gaza cometido por forças militares de Israel, governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"A África do Sul superou o apartheid e os palestinos também vão superar", afirmou a chanceler, que também fez um alerta: "como transportar ajuda humanitária sem um cessar-fogo? Como garantir acesso à água, eletricidade e tratamento aos feridos? Por implicação [da ordem da Corte de Haia], um cessar-fogo deve acontecer".

continua após o anúncio

"Um dia histórico para todo o Sul Global", escreveu a Federação Árabe Palestina do Brasil (Fepal) na rede social X ao comentar sobre a iniciativa da África do Sul, de apresentar as acusações contra Israel na CIJ.

A juíza Joan Donoghue, presidente da CIJ, afirmou que o tribunal está "plenamente consciente" da extensão da tragédia humana na Faixa de Gaza. De acordo com a magistrada, o Estado de Israel "deve assegurar, com efeito imediato, que seus militares não cometam" novos crimes no território ocupado por palestinos.

continua após o anúncio

A presidente da CIJ disse que o governo israelense precisa agir "em conformidade com suas obrigações decorrentes da Convenção Relativa à Prevenção e Punição ao Crime de Genocídio", adotar "todas as medidas ao seu alcance para impedir a prática" de crimes no Oriente Médio.

De acordo com o Ministério da Saúde em Gaza, mais de 26 mil pessoas morreram no território ocupado por palestinos desde o dia 7 de outubro, quando tiveram início os ataques de Israel.

continua após o anúncio

"Estamos como o povo da Palestina e nossa mensagem para eles é: não desistam da esperança. A África do Sul superou o apartheid e os palestinos também vão superar"



Um dia histórico para os palestinos, para a África do Sul e para todo o Sul Global 🇵🇸🇿🇦 pic.twitter.com/zMtCoA70Ov — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) January 26, 2024

continua após o anúncio

🇵🇸🇿🇦 "Como transportar ajuda humanitária sem um cessar-fogo? Como garantir acesso à água, eletricidade e tratamento aos feridos? Por implicação [da ordem da Corte de Haia], um cessar-fogo deve acontecer"



Naledi Pandor, ministra de Relações Exteriores da África do Sul em Haia. pic.twitter.com/T8ptOSt7kC — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) January 26, 2024





continua após o anúncio

Histórico 🇵🇸🇿🇦



Citando item por item do Artigo 2 da Convenção sobre Genocídio da ONU (1948), a decisão da Corte Internacional de Justiça reconhece o genocídio que "israel" faz na Palestina.



Aliás, se você tem boa memória, sabe que "israel" violou TODOS OS ITENS CITADOS. pic.twitter.com/ewuSudqFKP — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) January 26, 2024

continua após o anúncio

🇵🇸🇿🇦 A celebração do presidente da África do Sul durante a leitura da decisão da Corte Internacional de Justiça. Aos gritos de PALESTINA LIVRE!



Um dia histórico. Não só para os palestinos e para a África do Sul.



Um dia histórico para todo o Sul Global.pic.twitter.com/0dXY7zFEWm — FEPAL - Federação Árabe Palestina do Brasil (@FepalB) January 26, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: