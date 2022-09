Agência de Segurança Nacional dos EUA é a origem de ataque cibernético contra universidade chinesa

Apoie o 247

Rádio Internacional da China - O Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus Computacional e a empresa 360 divulgaram, respectivamente nesta segunda-feira (5), o relatório de investigação sobre os ataques cibernéticos contra a Universidade Politécnica do Noroeste.

Segundo investigações, o Escritório de Operação de Acesso Personalizado (Office of Tailored Access Operation, TAO) da Agência de Segurança dos EUA (NSA) realizou dezenas de milhares de ataques cibernéticos maliciosos contra alvos na China ao longo dos anos, nos quais controlou equipamentos de rede relacionados e foi suspeito de roubar dados de alto valor.

O incidente ocorreu em abril deste ano. O sistema informático da Universidade Politécnica do Noroeste sofreu ataques cibernéticos. Especialistas do Centro Nacional de Resposta a Emergências de Vírus Computacional e da empresa 360 formaram uma equipe técnica para investigação do incidente. A equipe extraiu sucessivamente uma variedade de amostras de cavalos de Tróia de vários sistemas de informação e terminais de Internet da Universidade Politécnica do Noroeste, usou de forma abrangente os recursos de dados domésticos existentes, métodos de análise e obteve o apoio total de parceiros em alguns países da Europa e do sul da Ásia para restaurar totalmente a situação geral, as características técnicas, as armas de ataque, os caminhos de ataque e as fontes de ataque do incidente. Foi identificado preliminarmente que os ataques cibernéticos foram originados do Escritório de Operação de Acesso Personalizado da Agência de Segurança dos EUA.

