Agência iraniana diz que EUA mentem e visam evitar falência da Boeing com discurso sobre míssil

247 - Em um artigo publicado nesta sexta-feira 10, trazido à tona pela Revista Fórum, a agência de notícias iraniana Fars afirma ser falso o discurso que vem sendo feito por autoridades do governo norte-americano, além dos primeiros ministros do Canadá e da Inglaterra, de que um Boeing 737 foi derrubado por um míssil iraniano em Teerã, matando as 176 pessoas a bordo, a maioria iranianas.

Além disso, o texto afirma que a intenção dos Estados Unidos em fazer a acusação contra o Irã é de mobilizar o mercado de ações em favor da Boeing, cujas ações caíram depois da notícia da queda do avião. A Fars lembra também da relação próxima de Trump, um entusiasta da aviação, com a empresa, prejudicada com dois grandes acidentes em um curto período de tempo em 2019, matando ao todo 346 pessoas, e a segunda maior empreiteira de defesa do país.

"Na quarta-feira, as ações da Boeing caíram 2,3% (US $ 3,4 bilhões) depois que o avião ucraniano Boeing 737-800 caiu em Teerã devido a um problema técnico. Na quinta-feira, as ações subiram 3% depois que autoridades não identificadas do Pentágono alegaram que o avião de passageiros ucraniano provavelmente foi derrubado por mísseis antiaéreos, e o presidente dos EUA, Donald Trump, apoiou implicitamente a alegação. Isso foi lido pelos analistas como uma tentativa de manipular o mercado de ações; uma medida que ocultaria o fracasso de Trump no Iraque e salvaria a Boeing da falência", publica a Fars.

O texto resgata ainda declaração do chefe da aviação civil do Irã, que descreveu como "rumores ilógicos" a versão de que o avião ucraniano que caiu ao sul da capital Teerã foi atingido por mísseis. "Podemos dizer que o avião, considerando o tipo de acidente e os esforços do piloto para devolvê-lo ao aeroporto Imam Khomeini, não explodiu no ar. Portanto, a alegação de que foi atingido por mísseis é totalmente descartada ”, observou o oficial.