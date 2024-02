Agência Moody's rebaixa nota de risco de Israel, que promove genocídio em Gaza

A Moody's alerta para as repercussões econômicas e políticas do ataque de Israel ao povo palestino, resultando em milhares de vítimas e tensões globais edit

247 - A agência Moody's Investors Service rebaixou nesta sexta-feira (9) a classificação de crédito de Israel de A1 para A2, destacando os danos econômicos causados pelo genocídio contra o povo palestino. O ataque, que resultou na morte de cerca de 30 mil palestinos, maioria de mulheres e crianças, exacerbou as tensões geopolíticas e é visto como um fardo econômico e político significativo para Israel a longo prazo, destaca a CNN.

Em comunicado, a Moody's justificou sua decisão, afirmando que o conflito militar aumenta materialmente o risco político para Israel e enfraquece suas instituições executivas e legislativas, assim como sua força fiscal para o futuro próximo.

O rebaixamento para uma classificação A2, embora ainda dentro do grau de investimento, provavelmente tornará mais caro para Israel buscar empréstimos. A Moody's já havia alertado em outubro sobre o risco de rebaixamento da classificação de crédito, após o ataque do Hamas em 7 de outubro.

A agência de classificação de crédito também apontou para o aumento projetado do déficit orçamentário de Israel devido ao crescimento dos gastos militares. Espera-se que os gastos de defesa do país quase dobrem até o final de 2024, com potencial para aumentar ainda mais nos próximos anos.

Apesar das negociações em curso para garantir um cessar-fogo temporário e mais ajuda humanitária a Gaza, a Moody's expressou preocupação com a falta de clareza sobre a probabilidade, prazo e durabilidade de um acordo. Além disso, alertou para o risco significativo de uma escalada do conflito no Oriente Médio.

