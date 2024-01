Agências da ONU alertam sobre o custo humanitário para os civis em Gaza

As forças israelenses atacam frequentemente as instalações da ONU em Gaza edit

Prensa Latina - As agências humanitárias da ONU alertaram nesta segunda-feira (8) para o número de mulheres e crianças vítimas dos mais recentes ataques de Israel em Gaza, ao mesmo tempo que apelam a mais acesso a equipes médicas.

De acordo com relatórios do Escritório de Assuntos Humanitários da ONU (OCHA), as forças israelenses atacaram alvos na cidade de Gaza, no campo de Jabaliya, em Tal Az Za'atar e em Beit Lahiya, causando um grande número de mortes na área de Al Fallouja, em Jabaliya. acampamento.

O OCHA alertou para outros ataques na província (central) de Deir Al Balah e nas cidades do sul de Khan Younis e Rafah, enquanto a Organização Mundial da Saúde (OMS) insistiu nas imensas necessidades dos hospitais, onde os pacientes devem ser tratados no terreno.

Os médicos da única instalação em funcionamento na província de Deir al Balah foram forçados a cessar as atividades de resgate e outras ações críticas e partir, lamentou o oficial de emergências de saúde da OMS, Sean Casey, num vídeo alarmante publicado no X, antigo Twitter.

Segundo o representante, restam apenas cinco médicos no Hospital Al-Aqsa, no centro de Gaza, onde uma equipa da OMS entregou material médico para ajudar 4.500 pacientes em diálise durante três meses e 500 pacientes que necessitam de diálise.

O chefe da agência de saúde da ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que nenhum hospital está totalmente operacional no norte do enclave.

Em Al-Aqsa, mais de 600 pacientes e a maioria dos profissionais de saúde foram forçados a abandonar as instalações, disse o diretor-geral da OMS, considerando inconcebível que não se pudesse contar com a proteção dos cuidados de saúde.

Entretanto, noutras partes de Gaza, apenas algumas instalações de saúde funcionam, acrescentou Ghebreyesus.

Segundo estimativas divulgadas pela OCHA, 225 palestinos foram mortos entre sexta-feira e domingo e quase 300 ficaram feridos.

Por seu lado, o Ministério da Saúde de Gaza estima em 22.835 as vítimas do conflito no enclave que eclodiu após o dia 7 de outubro.

