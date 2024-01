Agências da ONU denunciam atentados contra hospital em Gaza

Apoie o 247

Prensa Latina - O Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) denunciaram desta quarta-feira (3) os atentados contra o hospital Al-Amal, em Khan Younis, bem como contra várias residências e estabelecimentos públicos edifícios em Gaza.

A instalação médica estava claramente marcada com o logotipo do Crescente Vermelho Palestino, observou o OCHA, lembrando que cerca de 14 mil pessoas estavam refugiadas no edifício.

“Nenhuma criança no mundo deveria ser assassinada, muito menos aquela que se refugiou sob o emblema de uma organização humanitária; “Isto tem de acabar”, insistiu Gemma Connell, chefe de equipe da agência das Nações Unidas.

Por sua vez, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, descreveu os ataques como excessivos e insistiu no seu apelo para acabar com o conflito e proteger os trabalhadores e as instalações de saúde.

Em mensagem na rede social, o diretor-geral da OMS disse: “O sistema de saúde de Gaza já está de joelhos e os trabalhadores humanitários e de saúde são continuamente prejudicados nos seus esforços para salvar vidas devido às hostilidades”.

Muitos dos que estavam abrigados no edifício quando este foi bombardeado já tinham saído, disse o chefe da OMS, enquanto aqueles que permaneceram estavam extremamente temerosos pela sua segurança e planejavam deixar um local onde tinham vindo em busca de refúgio e proteção.

De acordo com o Direito Internacional Humanitário, o hospital deveria ser um espaço protegido e hoje foi atacado duas vezes, disse o chefe da equipe de emergências de saúde da OMS, Ayadil Saparbekov, num vídeo publicado nas suas redes sociais a partir da instalação atacada.

Neste dia, o OCHA relatou vários bombardeios aéreos, marítimos e terrestres israelenses na maior parte da Faixa de Gaza, juntamente com confrontos no terreno na cidade de Khan Younis, no sul, e ataques pesados ​​na Cidade de Gaza, ao norte.

