Agricultores ateiam fogo em frente ao Parlamento Europeu para exigir medidas dos líderes da UE (vídeo)

(Sputnik) - Agricultores europeus em Bruxelas estão ateando fogo no centro da cidade e em frente ao prédio do Parlamento Europeu, perto da Praça de Luxemburgo, nesta quinta-feira (1), para exigir medidas dos líderes europeus em meio a protestos maciços de agricultores em todo o bloco contra a política agrícola da União Europeia, relatou um correspondente da RIA Novosti.

Dezenas de agricultores chegaram a Bruxelas durante a noite de quinta-feira para participar dos protestos planejados para o dia da cúpula extraordinária do Conselho Europeu Especial. Motoristas de tratores entraram na cidade de maneira organizada em várias direções, acompanhados pela polícia, e agora estão bloqueando algumas rodovias na capital belga. Incluem tanto agricultores belgas quanto seus colegas de países europeus vizinhos. Muitos esperam ficar em Bruxelas por mais de um dia.

A polícia bloqueou a entrada do prédio do Parlamento Europeu. Os manifestantes e as forças de segurança estão agindo pacificamente enquanto a polícia tenta apagar os incêndios. Um agricultor que participa do comício disse à RIA Novosti que os manifestantes não usariam violência e esperavam uma resposta dos líderes europeus presentes na cúpula.

Várias ruas perto do Bairro Europeu em Bruxelas estão congestionadas com tratores e caminhões, muitos descarregando feno diretamente na rua. Alguns manifestantes até estão exibindo seus produtos na rua.

Mais cedo na quinta-feira, o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, disse que os líderes da UE deveriam incluir a questão dos protestos maciços de agricultores em todo o bloco na agenda de discussão na cúpula do Conselho Europeu, pois as demandas dos manifestantes eram parcialmente legítimas.

Enquanto isso, a polícia de Bruxelas registrou a chegada de 1.300 tratores à capital belga, reunindo-se para participar dos protestos contra a política agrícola da UE em meio à reunião em andamento do Conselho Europeu do bloco.

"Contagem oficial Bruxelas: 1.300 tratores", disse a polícia no X.

Além da Bélgica, os protestos dos agricultores já causaram interrupções na França, Alemanha, Itália, Polônia, Romênia e Holanda. Na segunda-feira, o presidente francês, Emmanuel Macron, pediu à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que interrompesse a atual rodada de negociações comerciais com o bloco comercial sul-americano Mercosul em meio aos protestos, relatou a mídia. No entanto, na terça-feira, o porta-voz da Comissão Europeia, Eric Mamer, disse que a comissão não suspendeu as negociações com o Mercosul e continuaria trabalhando por um acordo que cumprisse os objetivos de sustentabilidade da UE e levasse em conta as preocupações do bloco na agricultura.

