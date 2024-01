Agricultores franceses fazem protestos por ajuda contra regulamentações

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

(Reuters) - Agricultores realizaram atos para pressionar o governo bloqueando várias estradas em toda a França nesta quarta-feira (24). O objetivo é a flexibilização das regulamentações e ajudar a protegê-los das importações baratas e do aumento dos custos.

Os agricultores disseram que os protestos, com longas filas de tratores engarrafando estradas e pilhas de feno jogadas em frente a uma prefeitura local, continuarão enquanto suas exigências não forem atendidas, representando o primeiro grande desafio para o novo primeiro-ministro, Gabriel Attal.

continua após o anúncio

Muitos agricultores do maior produtor agrícola da União Europeia enfrentam dificuldades financeiras e dizem que seus meios de subsistência estão ameaçados, pois os varejistas de alimentos estão aumentando a pressão para baixar os preços após um período de alta inflação.

"Nossos custos continuam aumentando e isso não é levado em conta no que nos é pago", disse o produtor de leite Pascal Le Guern em um bloqueio de estrada em Plouisy, na Bretanha, no oeste da França.

continua após o anúncio

Os agropecuaristas citam um imposto do governo sobre o combustível para tratores, importações baratas, problemas de armazenamento de água, pressões de preços dos varejistas, burocracia e regras ambientais entre suas queixas.

Arnaud Rousseau, chefe do poderoso sindicato agrícola FNSEA, disse à France 2 TV que o grupo publicaria dezenas de demandas específicas até o final do dia.

continua após o anúncio

Temendo uma repercussão da agitação dos agricultores na Alemanha, Polônia e Romênia, o governo francês já adiou um projeto de lei agrícola destinado a ajudar mais pessoas a se tornarem agricultores, dizendo que reforçará as medidas e flexibilizará algumas regulamentações.

O presidente Emmanuel Macron também está preocupado com o crescente apoio dos agricultores à extrema-direita antes das eleições para o Parlamento Europeu em junho.

continua após o anúncio

Um pequeno grupo de agricultores franceses também protestou perto da sede do Parlamento Europeu em Bruxelas.

"Eles nos impõem padrões cada vez mais draconianos, mas, por outro lado, nossos produtos não são protegidos", disse Philippe Thomas, de 57 anos, um agricultor de cereais de La Meuse, no leste da França.

continua após o anúncio

À medida que o Acordo Verde de políticas ambientais da UE é implementado, o aumento do trabalho e dos custos dos agricultores precisa se refletir nos preços dos produtos, disse Thomas Waitz, parlamentar da UE Verde da Áustria, que também é agricultor e apicultor.

Ele pediu que a UE, formada por 27 países, se certifique de que os produtos importados também tenham que atender a altos padrões ambientais para evitar a concorrência desleal.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: