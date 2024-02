Agricultores indianos interrompem marcha de protesto para Délhi enquanto negociações com governo continuam

Apoie o 247

(Reuters) - Os agricultores indianos que exigem preços mais altos para suas colheitas disseram que suspenderam sua marcha de protesto para Nova Délhi nesta sexta-feira até que os sindicatos que os representam realizem outra rodada de negociações com os ministros do governo no domingo.

O ministro da Agricultura, Arjun Munda, que se reuniu com representantes dos agricultores na noite de quinta-feira, juntamente com o ministro do Comércio, Piyush Goyal, e o vice-ministro do Interior, Nityanand Rai, disse aos repórteres que as conversas foram "positivas", acrescentando: "Acreditamos que todos nós encontraremos uma solução juntos e pacificamente".

O líder do movimento, Jagjit Singh Dallewal, também disse que os agricultores adiariam sua marcha por enquanto.

"Quando as reuniões começarem, se seguirmos em frente (em direção a Délhi), como as reuniões acontecerão?" Disse Dallewal, acrescentando que o protesto "continuará pacificamente".

Milhares de agricultores embarcaram na marcha "Delhi Chalo", ou "Vamos para Délhi", no início desta semana para pressionar o governo a estabelecer um preço mínimo para seus produtos, mas foram impedidos pelas forças de segurança a cerca de 200 km de distância da capital, provocando confrontos.

Líderes sindicais disseram que um fazendeiro de 63 anos, que estava entre os que estavam acampados no local, morreu de ataque cardíaco na madrugada de sexta-feira. Um oficial da polícia estadual disse ter recebido informações sobre a morte de um fazendeiro e que está investigando o caso.

Os protestos eclodiram alguns meses antes da realização das eleições nacionais na Índia, nas quais o primeiro-ministro Narendra Modi está buscando um terceiro mandato. Os agricultores são um bloco eleitoral influente.

Os agricultores permaneceram acampados na divisa entre os estados de Punjab e Haryana na sexta-feira. As forças de segurança usaram barricadas de concreto e metal, bem como drones carregando bombas de gás lacrimogêneo, para impedi-los de avançar.

O protesto ocorre dois anos depois que o governo de Modi, após um movimento de protesto semelhante, revogou algumas leis agrícolas e prometeu encontrar maneiras de garantir preços de apoio para todos os produtos.

