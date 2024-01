Agricultores se mobilizam ao redor da Europa após piora nas condições de vida e cobram medidas dos governos

Apoie o 247

247 - O descontentamento crescente entre os agricultores europeus atingiu um ponto crítico, resultando em protestos e bloqueios de portos e estradas nos últimos meses. A revolta, que começou na Alemanha e na Polônia, se espalhou para os Países Baixos, Romênia, Grécia, Espanha, Bélgica e agora atinge a França, um dos pesos pesados da agricultura na União Europeia.

Embora as queixas variem, muitos agricultores destacam a burocracia exagerada, o aumento dos custos de insumos como fertilizantes e combustíveis, a concorrência externa e as regulamentações ambientais europeias que ameaçam seus negócios como principais fontes de insatisfação, informa o VOA News.

Na terça-feira, o primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, falando ao parlamento, ofereceu novo suporte financeiro aos agricultores. O presidente francês Emmanuel Macron, atualmente na Suécia, acrescentou concessões, apelando para o fim das importações seletivas de alimentos da Ucrânia e o encerramento das negociações do acordo comercial com os países do Mercosul.

Apesar dessas promessas governamentais, as manifestações seguem fortes. Na Bretanha, agricultores despejaram 700 toneladas de solo em uma rodovia na tentativa de "semear uma pradaria". Na região sul de Toulouse, outros tentaram bloquear o acesso a um aeroporto local. Enquanto isso, manifestantes na região parisiense prometeram apertar gradualmente o bloqueio em oito principais vias ao redor da capital, com alguns planejando bloquear o mercado atacadista de Rungis, que abastece a cidade com alimentos.

A reportagem do VOA ainda relata que muitos dos agricultores de pequeno e médio porte na França estão ficando mais pobres a cada ano. Ao longo de meio século, o número de fazendas despencou de 1,5 milhão para cerca de 456.000 atualmente. Aproximadamente um quarto dos produtores vive abaixo da linha da pobreza, e as taxas de suicídio são elevadas, de acordo com a agência estatística francesa INSEE.

