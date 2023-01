AIEA estabelece missão na Usina Nuclear do Sul da Ucrânia

Apoie o 247

TASS - A Agência Internacional de Energia Atômica estabeleceu uma missão permanente na Usina Nuclear do Sul da Ucrânia, disse o diretor-geral da organização, Rafael Grossi, na segunda-feira (16).

"Há um ano estávamos aqui juntos. E agora, vocês conhecem essas dificuldades, a AIEA está presente aqui trabalhando com vocês, trabalhando com o regulador, trabalhando com a Energoatom e todo o pessoal que a gente gosta de ver aqui. Então agora estamos marcando nossa presença permanente aqui", disse Grossi em um vídeo postado no Twitter.

O vídeo também mostrou a cerimônia de hasteamento da bandeira da AIEA na usina.

A Agência Internacional de Energia Atômica pretende estabelecer missões permanentes em todas as usinas ucranianas em breve, disse Grossi na segunda-feira.

Ele fez a declaração no Twitter, postando também um vídeo que mostrava a cerimônia de hasteamento da bandeira da AIEA na Usina Nuclear do Sul da Ucrânia, onde a agência acaba de estabelecer a primeira missão permanente desse tipo.

"Estamos aqui para ficar para ajudar a garantir a segurança nuclear durante o conflito em andamento. Em breve, a AIEA estará permanentemente presente em todas as usinas nucleares da Ucrânia", tuitou Grossi.

