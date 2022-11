Ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia pode aumentar em 2023

Durante sua visita a Kiev na semana passada, o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, disse que o volume da ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia ultrapassou US$ 3,6 bilhões. edit

TASS - O Reino Unido pode aumentar sua ajuda militar à Ucrânia em 2023, deve anunciar o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak nesta segunda-feira (28), de acordo com seu gabinete.

"Não tenha dúvidas. Ficaremos com a Ucrânia o tempo que for necessário. Manteremos ou aumentaremos nossa ajuda militar no próximo ano. E forneceremos novo apoio à defesa aérea, para proteger o povo ucraniano e a infraestrutura crítica. Ao proteger a Ucrânia, nós nos protegemos", disse Sunak.

Além disso, em seu primeiro grande discurso de política externa, o primeiro-ministro do Reino Unido apontará a necessidade de desenvolver a estratégia de longo prazo do país. "Sob minha liderança, não escolheremos o status quo. Faremos as coisas de maneira diferente. Vamos evoluir, sempre ancorados por nossa crença duradoura na liberdade, abertura e estado de direito e confiantes em que, neste momento de desafio e competição, nossos interesses serão protegidos e nossos valores prevalecerão", ele deve dizer.

"Nossos adversários e concorrentes planejam para o longo prazo. Diante desses desafios, o curto prazo ou o desejo não serão suficientes", observará em seu discurso. "Portanto, daremos um salto evolutivo em nossa abordagem. Isso significa sermos mais fortes na defesa de nossos valores e na abertura da qual depende nossa prosperidade."

O gabinete do primeiro-ministro britânico reiterou que o Reino Unido está atualmente revisando e atualizando a política de segurança, defesa, desenvolvimento e a política externa para levar em consideração as "enormes mudanças geopolíticas" que têm ocorrido.

Em 19 de novembro, durante sua visita a Kiev, Sunak disse que o volume da ajuda militar do Reino Unido à Ucrânia ultrapassou 3 bilhões de libras (US$ 3,6 bilhões). O Reino Unido já armou a Ucrânia com cerca de 7 mil complexos antitanque NLAW, mais de cem veículos blindados, canhões de defesa aérea autopropulsados ​​Stormer com mísseis Starstreak, várias dezenas de obuseiros M109 e canhões rebocados L119, M270 MLRS, mais de 16 mil projéteis de artilharia, munições perdidas e 4,5 toneladas de explosivos plásticos.

