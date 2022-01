Alarmados com a China, EUA e Japão vão aumentar cooperação militar

Apoie o 247

Sputnik - Nesta sexta-feira (7), os Estados Unidos e o Japão articularam sua forte preocupação com o crescente poderio da China e se comprometeram a trabalhar em conjunto para deter o que chamam de tentativas de desestabilização da região.

Após o encontro virtual bilateral entre seus chanceleres e ministros da Defesa, foi emitido um comunicado conjunto, no qual os dirigentes manifestaram sua preocupação com as tentativas de Pequim de "minar a ordem baseada em regras", tentativas que colocam "desafios políticos, econômicos, militares e tecnológicos à região e ao mundo". "Eles resolveram trabalhar em conjunto para deter e, se for necessário, responder às atividades desestabilizadoras na região".

Não obstante o Japão manter estreitos laços econômicos com a China, há uma crescente preocupação em Tóquio sobre um possível movimento de Pequim contra Taiwan.

