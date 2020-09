Alberto Fernández anuncia compromisso de legalizar aborto na Argentina

Por Rogério Tomaz Jr.*, para o 247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou nesta segunda-feira (28) o seu compromisso pessoal em legalizar o aborto no país. Na sua conta no Twitter, Fernández, que é professor de Direito Constitucional da Universidade de Buenos Aires (UBA), disse que “a penalização do aborto fracassou como política” e abordou o tema na ótica da saúde pública.

“Mulheres morrem por abortos clandestinos e outras sofrem graves sequelas de saúde. Ratifico meu compromisso para legalizar o aborto, garantir o acesso aos serviços de saúde e implementar com eficácia a Educação Sexual Integral”, complementou Fernández, justamente no Dia de Luta pela Descriminalização do Aborto na América Latina e Caribe.

La penalización del aborto ha fracasado como política. Mueren mujeres por abortos clandestinos y otras sufren graves secuelas en su salud.

Ratifico mi compromiso para legalizar el aborto, garantizar el acceso a los servicios de salud e implementar con eficacia la ESI.#SeraLey — Alberto Fernández (@alferdez) September 28, 2020

Histórico

A luta pela legalização do aborto na Argentina acumula décadas de esforço, sobretudo dos movimentos feministas. Em 2018, um projeto de lei assinado por 71 parlamentares gerou manifestações gigantescas em Buenos Aires e outras cidades do país e conseguiu uma apertada aprovação na Câmara, por 129 votos a favor, 125 contrários e uma abstenção. No Senado, entretanto, o resultado foi desfavorável, com 38 votos contrários e 31 favoráveis, além de duas abstenções.

Alberto Fernández não mencionou prazo e também não deu mais detalhes sobre a iniciativa, que terá que ser aprovada pelo Congresso.

Confira o vídeo com mais detalhes e uma análise política sobre o gesto de Alberto Fernández.

*Jornalista brasileiro residindo em Mendoza, Argentina, onde faz mestrado em Estudos Latinoamericanos e escreve sobre América Latina e política internacional em geral. No Twitter: @rogeriotomazjr