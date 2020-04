Alberto Fernández anuncia que Argentina não pagará parcelas da dívida ao FMI nos próximos 3 anos

Revista Fórum - Nesta quinta-feira (16), após uma reunião na qual participaram governadores e líderes parlamentares governistas e opositores, o presidente da Argentina, Alberto Fernández, e o ministro da Economia, Martín Guzmán, anunciaram o projeto de reestruturação da dívida do país com o FMI (Fundo Monetário Internacional).

O principal ponto do projeto apresentado pelo governo é o estabelecimento de um período de carência de três anos, para que a Argentina só comece a pagar a dívida a partir de 2023.

“Enfrentaremos forças que jogarão pesado, com aliados dentro e fora do nosso país, mas temos que arcar com o compromisso que temos com a sociedade de nos unir em torno desta oferta, porque ela é a base uma recuperação econômica com desenvolvimento para todo o país”, afirmou Guzmán.

Guzmán também explicou que a oferta da Argentina aos credores externos representará uma retirada de 5,4% do capital da dívida e de 63% dos juros da mesma, e que os credores terão 20 dias para responder.

