Alberto Fernández e Vladimir Putin anunciam produção da Sputnik V na Argentina

O presidente argentino, Alberto Fernández, e seu colega russo, Vladimir Putin, anunciam oficialmente nesta sexta-feira (4) o início da produção da vacina Sputnik V no país sul-americano

247 - Em videoconferência a ser realizada nesta sexta-feira (4), os chefes de Estado da Argentina e da Rússia, Alberto Fernández e Vladimir Putin, anunciam o início da produção da vacina Sputnik V no país sul-americano.

O representante do Fundo Russo para Investimentos Diretos, Kirill Dmitriev, e funcionários dos dois países também participarão do encontro.

A versão produzida na Argentina se chama Sputnik Vida e acontecerá após a Rússia ter verificado e aprovado exaustivamente esta semana as doses fabricadas em Buenos Aires.

Neste dia, Fernández também participará de forma virtual, com um vídeo gravado, e também junto com Putin, na sessão plenária do Foro Econômico de São Petersburgo 2021.

A fábrica argentina tem capacidade para formular e embalar até 500 mil doses de Sputnik V por semana, informa a Prensa Latina.

