Alberto Fernández faz discurso histórico ao povo argentino ao anunciar quarentena

247 - O presidente argentino, Alberto Fernández, fez jus ao cargo que ocupa e fez um discurso histórico dirigido ao povo argentino. Ele anunciou as medidas paralelas à quarentena, que servirão de organização social no processo de superação e recuperação do país.

Leia a íntegra do discurso:

Caro povo argentino:

O mundo está ameaçado. E a Argentina também está em risco. A pandemia de coronavírus está se expandindo rapidamente em muitos países. É o problema de saúde mais grave que tivemos em toda a nossa vida democrática. Acabei de decretar isolamento social, preventivo e obrigatório para toda a população. Uma decisão excepcional em um momento excepcional. Nossa responsabilidade máxima é proteger a sociedade argentina. Então, depois de ouvir os especialistas, as forças políticas e os governadores, decidi: Restringir a circulação. Cada um ficará em sua própria casa. Ninguém precisa entrar em pânico.

Precisamos de serenidade. Mas todos devem assumir a responsabilidade de cumprir a obrigação de se isolar. Todos poderão fornecer nas lojas locais alimentos, medicamentos e artigos de higiene e limpeza. Quem frequenta esses estabelecimentos deve se lembrar de manter as distâncias mínimas. Decidi antecipar o feriado de 2 de abril, um dia tão importante para o nosso país, até 31 de março. Esse dia culminará com um isolamento temporário que começará às 12 meia-noite de hoje. A circulação será restrita nas rotas nacionais e nas cidades de todo o país. As transferências somente serão permitidas por razões excepcionais, além de toda a circulação que continuará a garantir produção essencial, suprimento, serviços de saúde e todos os serviços essenciais. O transporte público de passageiros será mantido apenas para quem estiver isento de cumprir o isolamento. O sistema eletrônico de caixa eletrônico e a transferência de fluxos serão mantidos.

Vamos desencorajar as pessoas a entrar em carros e dirigir em vias públicas. Verificações e verificações serão feitas sobre os motivos pelos quais qualquer pessoa ou carro está em trânsito. Quem não puder justificar, será sancionado. A evolução da situação será constantemente avaliada por especialistas, sociedades científicas e pelo governo. Lidamos com a sabedoria desse ditado popular de que "é melhor prevenir do que remediar". Todas as medidas mais cedo ou mais tarde. Nos últimos dez dias, previmos tomar cerca de 30 medidas e ações-chave para enfrentar esta crise, reduzir a velocidade das infecções, fortalecer o sistema de saúde, servir os trabalhadores, aposentados e grupos mais vulneráveis, proteger os pequenos e Médias empresas.

Todas essas medidas também foram complementadas por disposições de prefeitos, governadores, empresas privadas, organizações sindicais, organizações não-governamentais e voluntários em geral, que apontam para duas frentes prioritárias: garantir a saúde pública da população o máximo possível. E mitigar os efeitos sociais e econômicos adversos na produção. A luta contra a expansão do Coronavírus tem dois protagonistas em todo o mundo: o Estado e as populações. O compromisso dos cidadãos é decisivo, pois está cientificamente comprovado que o acompanhamento das recomendações de higiene e isolamento têm um impacto significativo no crescimento ou não do número de infecções.

Nesta pandemia, cuidar de nós mesmos é isolar-nos. Minimize o contato social e a circulação. É uma luta contra um inimigo invisível, para salvar vidas. Se a sociedade fosse indiferente a essa ameaça, de acordo com os cientistas, a maioria dos argentinos seria infectada com coronavírus. Diante dessa crise, não há lugar para atitudes individualistas, precisamos manter o distanciamento social, evitando sair de casa. Nenhuma medida alcançará o impacto que desejamos se a necessidade de cumprir as recomendações e esse novo regulamento não for compreendido. Diante dessa ameaça, somos corresponsáveis. Nosso destino depende de cada um. E de tudo. Estou chamando todos vocês para assumirem suas próprias responsabilidades.

Minha responsabilidade é garantir que o Estado cuide da saúde e da vida dos argentinos. Por esse motivo, as forças de segurança aplicarão rigorosamente todos os regulamentos atuais para proteger toda a população argentina. Com aqueles que colocam em risco a saúde dos argentinos, o Estado será implacável. Vou aplicar rigorosamente a lei para salvar vidas. Seremos muito rigorosos ao garantir que cuidamos de nosso pessoal. Na Argentina, ainda estamos na hora de impedir que essa pandemia seja incontrolável. Para isso, precisamos do comprometimento de todos. A mensagem é clara: menos transferências, menos infecções. Menos contato, menos contágio. Vamos cuidar um do outro. Seremos extremamente responsáveis.

O isolamento envolverá uma grande mudança em nossas vidas diárias. Isso desafiará nossa capacidade de viver juntos e ficar em casa. Temos um desafio: os casos detectados aumentam nos próximos dias. Os especialistas já nos informaram que vão subir. Mas devemos ter em mente que as medidas que tomamos hoje terão efeitos positivos mais tarde. O objetivo é que a pandemia seja governável, que o aumento de infecções seja compatível com o nosso sistema de saúde. Em certos momentos, as batalhas parecerão difíceis de vencer. Você pode ter certeza de que hoje o Estado argentino assume um compromisso: nada pode enfraquecer nossa luta coletiva. Nada.

Essa emergência de saúde exige que os argentinos se reconheçam e se valorizem como uma comunidade. Valorizar enfermeiros, médicos e todo o pessoal de saúde que já está lidando com a pandemia. Valorizar aqueles que constroem seus hospitais com seu trabalho. Valorize aqueles que produzem alimentos e os que trabalham para que haja comida suficiente para crianças e famílias mais necessitadas. Valorizar membros das forças militares e de segurança que fazem cumprir a lei e cooperam com tarefas logísticas. Valorizar organizações sindicais e empresariais que fornecem apoio para aumentar o atendimento no sistema de saúde de emergência. Aprecie comunicadores sociais e empreendedores científicos e tecnológicos que procuram maneiras criativas de lidar com essa situação inesperada. Valorizando cada um. Cada um de nós depende do outro, do vizinho, do comerciante, dos trabalhadores do transporte, daqueles que fazem trabalho doméstico remunerado e não remunerado. Somos uma comunidade única.

E vamos lutar, vamos mobilizar todas as nossas forças como comunidade argentina. Será uma luta que exige esforços, temperança, tolerância, solidariedade e cooperação. E muita responsabilidade. Este será o teste mais exigente que a Argentina teve até agora neste século.

Nesta luta, precisamos trazer mudanças culturais. Temos que mudar hábitos. Muitas coisas que gostamos, como companheiro ou abraço, suspenderemos por um tempo. E outras coisas que realmente sofremos, talvez possamos mudá-las para sempre. Agora, colocamos todas as forças sociais, religiosas e políticas para trabalharem juntas pelo mesmo lado. Somente a unidade permitirá a vitória neste momento. Nós somos uma comunidade. O coronavírus ataca a todos nós, sem distinção.

Nós responderemos sem distinção. Uma Argentina unida para enfrentar esse desafio. Responsabilidade, solidariedade e comunidade são os slogans. Esta é a palavra de comunicação e reunião. Esta decisão é fortemente democrática. É uma democracia que apela a medidas excepcionais baseadas em sua própria legislação para esses casos. É uma democracia que une forças políticas, sociais, sindicais, produtivas e religiosas. É uma democracia que une as autoridades de todas as jurisdições. É a democracia que procura reduzir os danos ao povo e salvar o maior número de vidas possível.

Esta decisão não é uma vacina, nem uma solução milagrosa. Talvez alguns esperem um milagre do estado de emergência e que tudo seja resolvido em um minuto, um dia, uma semana, um mês. Não venho fazer nenhuma promessa impossível em caso de emergência. Contamos com o conhecimento de nossos cientistas, especialistas de todo o mundo, da Organização Mundial da Saúde, das informações fornecidas por todos os países. Sabemos, como eu disse, que nas próximas semanas os casos aumentarão. Mas também sabemos que nosso objetivo é que o contágio não dispare.

Nosso objetivo é que o dano seja o mínimo possível. Salve tantas vidas. E mobilizaremos toda a nossa energia e nossas capacidades para alcançá-lo. Essa decisão não substitui nossa luta diária, o Sistema Nacional de Saúde, a capacidade das famílias de tentar limitar o contágio. Será uma luta de meses e estaremos avaliando permanentemente. No próximo mês, há muito em jogo sobre como o contágio evoluirá no país.

É uma luta desigual contra esse inimigo invisível. Há um imenso desafio logístico: temos que alcançar o maior número de camas, respiradores, pessoal médico e paramédico, alimentação, higiene e locais de abrigo para termos os instrumentos que nos permitem combater essa pandemia global. Vidas e saúde também exigem cuidar da economia. Portanto, tomamos medidas para apoiar as empresas mais afetadas, para proteger os trabalhadores e as pessoas mais vulneráveis. Vamos continuar produzindo. Ninguém deve entrar em pânico.

Medidas para reduzir o contágio são compatíveis com a manutenção de nosso suprimento e nossa economia. Além do coronavírus, existem outros inimigos invisíveis. Desânimo social diante de uma longa luta. Pode haver desânimo quando o Ano da Presidência 2020 do General Manuel Belgrano, do Presidente de todos os argentinos. Eles me escolheram para ser a primeira pessoa responsável, nos momentos bons e ruins, de todos os argentinos. Nós nos isolamos por um tempo para salvar cada um, para salvar nossos filhos, nossos avós. Para salvar os outros.

Eu quero confessar algo para você. Quando vejo médicos, enfermeiros, trabalhadores, trabalhadores, profissionais, pessoal administrativo se esforçando para enfrentar essa situação, inúmeras vezes hoje em dia tenho vontade de abraçá-los. Não só eu não poderia fazê-lo, como também não poderei fazê-lo em breve. Vamos encarar isso como uma sociedade responsável. Nós sabemos que isso nos atingirá. Vamos trabalhar para amortecer e reduzir os danos. Se conseguirmos, podemos nos olhar nos olhos, ter orgulho de nós mesmos como sociedade e, sim, nos dar esse abraço. Nós somos a Argentina. E venceremos esse enorme desafio que a História nos impõe.

Muito obrigado