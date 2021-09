Alberto Fernández faz mudanças no governo após derrota nas prévias

Apoie o 247

Revista Fórum - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou mudanças nos ministério de seu governo na noite de sexta-feira (17). As alterações acontecem após a coalizão governista Frente de Todos ter desempenho ruim nas eleições prévias do último domingo.

Seis ministérios sofreram alterações, entre eles a chefia de gabinete. Santiago Cafiero, muito próximo de Fernández, saiu do posto e deu lugar a Juan Manzur, governador de Tucumán. Cafiero, no entanto, vai seguir no governo, no comando das Relações Exteriores. O novo chanceler substitui o contestado Felipe Solá.

Na Segurança, assume Aníbal Fernández, ex-ministro de Cristina Kirchner e Néstor Kirchner. Na Educação, chega Jaime Perzyck enquanto Daniel Filmus comandará a Ciência e Tecnologia. Julián Domínguez chega pasta de Pecuária, Agricultura e Pesca.

Além disso, Juan Rossa foi anunciado como novo secretário de Comunicação de Imprensa, no lugar de Juan Pablo Biondi.

A última semana foi repleta de tensões no governo Fernández, o presidente anunciou mudanças logo após reconhecer a derrota, mas demorou a reformar o gabinete. A vice-presidenta Cristina Kirchner chegou a escrever uma carta cobrando novos rumos. Um dos alvos da ex-presidenta foi Biondi, acusado de operar vazamentos na imprensa contra ela.

