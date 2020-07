Alberto Fernández: o povo venezuelano não merece sanções

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, lembrou que, embora veja "com preocupação coisas que acontecem não apenas na Venezuela, mas também no Equador e na Bolívia, isso não significa que apoiamos a ideia de que se deve intervir na Venezuela para fazer uma democracia na medida de outros" edit

247 - O presidente da Argentina, Alberto Fernández, criticou as sanções contra a Venezuela e pediu a convivência democrática no país. Ao contrário do governo anterior do liberal Mauricio Macri e de cinquenta países das Américas e da Europa, Fernández não reconhece o líder parlamentar Juan Guaidó como presidente interino do território venezuelano.

O mandatário argentino lembrou que, embora veja "com preocupação coisas que acontecem não apenas na Venezuela, mas também no Equador e na Bolívia, isso não significa que apoiamos a ideia de que se deve intervir na Venezuela para fazer uma democracia na medida de outros".

"A Argentina ratificou sua decisão de preservar os direitos humanos em qualquer esfera e governo e expressou preocupação com o bloqueio, porque é uma punição que o povo venezuelano não merece", disse Fernández à Rádio AM 750.

De acordo com o mandatário argentino, sua declaração "diz o que sempre dissemos: preservar os direitos humanos em qualquer lugar do mundo, ser contra o bloqueio sofrido pela Venezuela e pedir aos venezuelanos que encontrem uma saída para a convivência democrática sem interferência de terceiros". "Não sou eu quem deve dizer aos venezuelanos o que eles devem fazer, nem eu, nem Trump (presidente dos Estados Unidos), nem ninguém", afirmou.

